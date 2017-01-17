Олланд, Меркель и Порошенко обсудили реализацию Минских соглашений

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко обсудили ход реализации минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря. Он также заверил президента Порошенко в готовности Франции и Германии продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета минских соглашений», — говорится в сообщении.

Олланд также отметил необходимость достижения прогресса в гуманитарных вопросах, в частности, освобождению заключённых и полному восстановлению водоснабжения на востоке Украины.

По словам Олланда, «Франция готова в случае необходимости оказать полную поддержку в осуществлении и продолжении реализации важных реформ, которые были инициированы президентом Порошенко».

19 октября в Берлине состоялась последняя встреча «нормандской четвёрки» по ситуации на Украине, пишет RT.