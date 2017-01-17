Информационно-аналитическое сетевое издание
вторник, 17 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Олланд, Меркель и Порошенко обсудили реализацию Минских соглашений

16.01.2017 - 21:49

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с украинским лидером Петром Порошенко обсудили ход реализации минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики призвал к реальному соблюдению режима прекращения огня, принципы которого были согласованы 24 декабря. Он также заверил президента Порошенко в готовности Франции и Германии продолжать усилия, необходимые для реализации всего пакета минских соглашений», — говорится в сообщении.
Олланд также отметил необходимость достижения прогресса в гуманитарных вопросах, в частности, освобождению заключённых и полному восстановлению водоснабжения на востоке Украины.
По словам Олланда, «Франция готова в случае необходимости оказать полную поддержку в осуществлении и продолжении реализации важных реформ, которые были инициированы президентом Порошенко».

19 октября в Берлине состоялась последняя встреча «нормандской четвёрки» по ситуации на Украине, пишет RT.

ПолитикаБольше материалов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Евреи бомбят Сирию
Николай Севостьянов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Год отказа от Сороса
Олег Горностаев
Колесо историиБольше материалов
Оборона Серафима Саровского
Алексей Сокольский
Имперский Новый год!
Александр Гончаров
Две стороны одной монеты
Современная Украина — это порождение как Запада, так и СССР
Иван Касилов
Кадыров проклял Сталина
"Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Вышла в свет книга корреспондента легендарного «Моторолы»
Юрий Котенок
Кремль атакует…
рыцарски благородные США
Иван Острогожцев
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Желание русских унизить именно русских
Андрей Бабицкий
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования