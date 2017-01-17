Могерини: Британия не может вести торговые переговоры до выхода из ЕС

Великобритания не может вести никаких переговоров о торговых соглашениях с третьей страной до завершения процедуры выхода из Евросоюза, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Об этом сообщает AFP.

По её словам, пока страна является членом ЕС, она «не может иметь двусторонних переговоров ни по каким торговым соглашениям с третьей стороной».

Данное заявление Могерини сделала после заседания глав МИД стран — членов Евросоюза.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил восхищение решением Великобритании покинуть Евросоюз, пообещав, что Вашингтон и Лондон заключат торговую сделку, которая поможет стране выйти из ЕС, пишет RT.