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Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым

16.01.2017 - 20:58

В Крым с визитом прибыли лидеры Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

"Делегации во главе с руководителями Донецкой и Луганской Народных Республик уже находятся в Крыму. Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", — заявил Козенко.

Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

"Все первые руководители сегодня находятся в Крыму", — подчеркнул Козенко.

В рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня", торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады, а также форум славянского единства "С Россией навеки".

"На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Мир Луганщине", — подчеркнул депутат Госдумы РФ, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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