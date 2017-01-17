Медведчук: Власти Украины ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе

Украинские власти ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе вместо реализации минских соглашений, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук.

"Украинская власть ждет от зарубежных партнеров поставок летального оружия, продолжения "войны санкций", полицейских миссий и внешнего урегулирования конфликта на Украине. И это вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, предусмотренные международно-правовым актом — "Комплексом мер по реализации минских соглашений", включая принятие законов об амнистии, особом статусе, выборах в Донбассе и утверждение изменений в конституцию Украины", — написал Медведчук в понедельник в своем блоге, сообщают «Новости Донецкой Республики».