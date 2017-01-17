Байден сравнил путь Украины к демократии с полётом на Луну

Действующий вице-президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко призвал украинцев приложить все усилия для построения демократического общества и сравнил этот процесс с полётом на Луну. Об этом пишет «Апостроф».

«Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет результат. Джон Кеннеди когда-то сказал о полёте на месяц (Луну): мы не можем это откладывать. Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства», — приводит издание слова Байдена.

Действующий вице-президент США перед своей отставкой находится на Украине с визитом, пишет RT.