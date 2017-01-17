Порошенко поручил МИД передать в Международный суд ООН иск к РФ

Президент Украины Пётр Порошенко поручил МИД передать в Международный суд ООН иск о якобы имевшем место нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По его словам, весь комплекс работ по досудебному процессу завершён. Об этом говорится на сайте украинского президента.

«Сегодня Украина полностью готова, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям», — цитирует пресс-служба Порошенко.

Кроме того, он заявил, что предыдущие иски против России находятся под его контролем.

В конце декабря также стало известно, что Украина подготовила в международный суд иск против России о нарушении договора о дружбе, пишет RT.