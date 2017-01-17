Дейнего: Заседание экономической подгруппы не состоялось из-за Киева

Координатор экономической подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Пэр Фишер сегодня так и не смог провести заседание участников подгруппы из-за нежелания представителей украинской стороны принять в нем участие. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

"Заседание экономической группы снова не состоялась. Координатор попытался провести заседание, и получасовой диалог действительно состоялся, но без присутствия представителей Украины", - рассказал он, сообщают «Новости Донецкой Республики».