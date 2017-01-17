Обама: России доверяют больше, чем США

Число людей, которые полагают, что Россия заслуживает большего доверия, чем США, растет. Это признал президент США Барак Обама в комментарии передаче 60 Minutes на телеканале CBS News.

В ходе беседы с журналистом Обама затронул вопрос единства США в связи с хакерскими атаками. Действующий глава Белого дома признался, что у него вызывает беспокойство состояние демократии в США и способности страны сохранить чувство единства. При этом Обама упомянул ситуацию с хакерскими атаками, ответственность за которую Белый дом бездоказательно приписывает России.

"Больше всего в ситуации с российскими хакерскими атаками меня беспокоил и удивил не сам факт хакерских атак, поскольку и Китай, и Россия, и Иран, многие... и США (добавил Обама после уточнения ведущего - прим. "РГ"). Масштабы сбора информации в киберпространстве очень велики, - признал президент США. - Меня беспокоит, насколько определенные круги убеждены в том, что президент России Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США. Это что-то новое".

Напомним, что в конце 2016 года президент США Барак Обама ввел новые санкции против России якобы за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Под ограничительные меры также попали 35 российских дипломатов, которые были объявлены в США персонами нон грата. В начале января 2017 года спецслужбы США представили часть доклада о причастности России к кибератакам. Данные документа, по оценкам ряда СМИ, выглядели весьма неубедительно.

Вместе с тем в Госдепе США попытались объяснить отсутствие доказательств причастности России к хакерским атакам в докладе спецслужб необходимостью защитить источники информации. "Не следует удивляться тому, что в несекретной версии разведывательное сообщество защищало "чувствительную" информацию, особенно касающуюся работы с источниками и методами", - заявил пресс-секретарь дипломатического ведомства Джон Кирби, пишет «Российская газета».