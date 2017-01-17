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Акционист Петр Павленский эмигрировал из России

16.01.2017 - 15:50

Российский художник-акционист Петр Павленский эмигрировал из России, обвинив власти страны в попытке его «политической ликвидации через операцию силовых структур». Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу «Громадьске».

Он намерен просить политического убежища во Франции вместе со своей гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми.

По словам Павленского, его близкая подруга выдвинула против него и жены обвинения по ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера), которая не требует доказательств для задержания.

Сам Павленский и Шалыгина отвергают любые обвинения и называют их клеветой. Это обвинение предусматривает тюремный срок до 10 лет, а малолетних детей девяти и шести лет увезут в детский дом. По их словам, угроза для дочерей и является причиной эмиграции.

Адвокат Павленского Ольга Динзе пояснила, что следователи не предъявили самого заявления, поэтому конкретные подозрения неизвестны.

Телеканал сообщает, что обвинения в отношении Павленского предъявила актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина, пишет Газета.Ru.

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