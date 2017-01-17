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ВСУ за сутки 1076 раз обстреляли территорию ДНР

16.01.2017 - 15:40

Украинские силовики за минувшие сутки 1076 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, противник применял тяжелую артиллерию, минометы, различные виды гранатометов и другое оружие. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1076 раз нарушили режим прекращения огня. Противник выпустил по территории Республики 106 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм, 326 мин калибрами 120 и 82 мм, а также 612 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал замкомандующего.

Басурин уточнил, что под огонь силовиков попали поселки Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западе Донецка, Зайцево, Озеряновка, Михайловка, Гольмовский, Широкая и Железная Балки в Горловке, Крутая Балки вблизи Ясиноватой, села Спартак и Жабичево Ясиноватского района, а также Октябрь, Коминтерново и Саханка на юге Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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