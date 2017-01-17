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Упавший под Бишкеком Boeing повредил более половины поселка

16.01.2017 - 14:56

В результате падения Boeing под Бишкеком повреждено более половины посёлка. Об этом в эфире радио Sputnik заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

«Последние данные такие: 32 тела погибших уже найдены, останки и фрагменты их тел. <...> Всего снесено упавшим самолётом 17 домов. Повреждения получили 23 дома, из них 17 полностью снесены», — сказал глава ведомства.

По словам Боронова, поисковые работы, скорее всего, будут прекращены до вечера 16 января.

В понедельник, 16 января, грузовой самолёт Boeing 747, выполнявший рейс Гонконг — Бишкек, потерпел крушение вблизи аэропорта Манас. Самолёт упал на посёлок. По факту крушения возбуждено уголовное дело, пишет RT.

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