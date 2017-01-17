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Басурин: ВСУ выпустили 30 артиллерийских снарядов по Доломитному

16.01.2017 - 14:36

Украинские силовики выпустили за ночь по окраинам Горловки около 30 артиллерийских снарядов, повреждены линии электропередачи и здание железнодорожной станции, - об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

"Выстрелов по поселку (поселок Доломитное — прим.) зафиксировано около трех десятков. Зафиксировано попадание по зданию железнодорожного вокзала, в поселке повреждена высоковольтная линия электропередачи. Мы обратились к ОБСЕ. Однако те сказали, что им не позволяет их безопасность прибыть сюда", — сказал Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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