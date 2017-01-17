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Басурин: В результате обстрела Доломитного пострадали двое детей

16.01.2017 - 14:23

Число детей, пострадавших в результате обстрела населенного пункта Доломитное на севере ДНР, возросло до двух, сообщил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

"В результате обстрела пострадали два ребенка. Один получил физическую травму, он 2014 года рождения, второй пострадавший ребенок — его брат. Мама детей находится в тяжелом шоке. Так что фактически пострадало даже три человека. Ребенку уже сделали операцию, он находится в больнице, у него перелом кости ноги", — сказал Басурин.

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