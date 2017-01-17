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Песков согласен с Трампом в оценке НАТО

16.01.2017 - 13:59

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО вряд ли можно назвать современной, отвечающей идеям стабильности и безопасности организацией.

«НАТО — действительно пережиток, мы тоже с этим согласны. Вы знаете, что мы давно говорим о наших взглядах на эту организацию. Это организация, системной целью которой является конфронтация», — сказал Песков.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в интервью изданиям The Times и Bild назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, пишет RT.

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