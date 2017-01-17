СМИ: В Чечне задержаны около 60 связанных с ИГ боевиков

В ходе многодневной спецоперации в Чечне ликвидированы четверо и задержаны около 60 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

«В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы четыре боевика, ещё порядка 60 задержаны», — заявил источник.

По его словам, раскрыта сеть тесно связанного с ИГ (запрещена в РФ) подполья.

Отмечается, что спецоперация проводилась в Грозном, на территории Курчалоевского района, а также в нескольких населённых пунктах Шалинского района, пишет RT.