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СМИ: В Чечне задержаны около 60 связанных с ИГ боевиков

16.01.2017 - 13:43

В ходе многодневной спецоперации в Чечне ликвидированы четверо и задержаны около 60 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

«В ходе спецоперации в Чечне ликвидированы четыре боевика, ещё порядка 60 задержаны», — заявил источник.

По его словам, раскрыта сеть тесно связанного с ИГ (запрещена в РФ) подполья.

Отмечается, что спецоперация проводилась в Грозном, на территории Курчалоевского района, а также в нескольких населённых пунктах Шалинского района, пишет RT.

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