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Штайнмайер: Заявления Трампа о НАТО вызвали беспокойство у руководства альянса

16.01.2017 - 12:59

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, вызывают беспокойство у руководства альянса.

«Я только недавно поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Оценка НАТО как устаревшей организации была воспринята с обеспокоенностью», — сказал Штайнмайер, пишет RT.

Он отметил, что высказывания Трампа «вызвали удивление и взволнованность» и в Брюсселе.

Ранее Трамп в интервью The Times заявил, что НАТО — важная, но устаревшая организация.

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