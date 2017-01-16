Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 16 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Приходько: Состояние ребенка, раненного огнем ВСУ на окраине Горловки, стабильное

15.01.2017 - 23:30

Состояние ребенка, который был ранен при обстреле со стороны ВСУ в поселке Доломитное, медики расценивают как стабильное. Об этом сообщил сегодня и.о. администрации Горловки Иван Приходько.

"Раненый трехлетний мальчик сейчас в операционной в горбольнице №2, у него сильно пострадала нога – множественные переломы и раны. Но его состояние врачи расценивают как стабильное", — сказал он.

Приходько добавил, что в доме, где был ранен мальчик, находился еще один ребенок – шести лет.
"У второго мальчика сильнейший испуг, ранений нет. Половины дома тоже нет", — отметил и.о. мэра, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

14.01 - 21:22 Командир взвода 93-й бригады ВСУ: "Нужна диктатура на два-три года"
14.01 - 20:25 ЛНР: ВСУ должны покинуть "серую зону"
14.01 - 14:10 ВСУ за сутки 964 раз обстреляли территорию ДНР
14.01 - 13:15 ВСУ обстреляли 7 населенных пунктов ДНР
14.01 - 11:52 ВСУ обстреляли Ирмино (ЛНР)
Фиолетовые трусы свидомой перемоги
17.08 - 08:07 Общество
За руинским оружием покупатели в очередь строятся
Пропавшие солдаты Украины
23.09 - 07:07 Политика
Украина замерла в ожидании очередной волны мобилизации
ВСУ крепнут и ...разлагаются
01.06 - 07:07 Политика
Многоликие формирования хунты
ПолитикаБольше материалов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Год отказа от Сороса
Олег Горностаев
Танковая начинка
Алексей Сокольский
Бармалеи добрались до поляков
Вячеслав Тихвинцев
Колесо историиЕще
Кадыров проклял Сталина
"Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Андрей Бабицкий
Время русской сказки
Отдел информации
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
Иван Острогожцев
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Николай Севостьянов
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования