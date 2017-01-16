Приходько: Состояние ребенка, раненного огнем ВСУ на окраине Горловки, стабильное

Состояние ребенка, который был ранен при обстреле со стороны ВСУ в поселке Доломитное, медики расценивают как стабильное. Об этом сообщил сегодня и.о. администрации Горловки Иван Приходько.

"Раненый трехлетний мальчик сейчас в операционной в горбольнице №2, у него сильно пострадала нога – множественные переломы и раны. Но его состояние врачи расценивают как стабильное", — сказал он.

Приходько добавил, что в доме, где был ранен мальчик, находился еще один ребенок – шести лет.

"У второго мальчика сильнейший испуг, ранений нет. Половины дома тоже нет", — отметил и.о. мэра, сообщают «Новости Донецкой Республики».