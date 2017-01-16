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ВСУ ведут обстрел из минометов района Ясиноватой

15.01.2017 - 21:59

Вооруженные силы Украины в воскресенье вечером начали обстрел из минометов района Ясиноватой и Ясиноватского блокпоста, сообщили в Минобороны Донецкой Народной Республики.

"Сейчас идет обстрел района Ясиноватой и Ясиноватского поста, со стороны ВСУ работают минометы и гранатометы", - сказал представитель Минобороны ДНР.

Он добавил, что украинские силовики вечером обстреляли поселок Доломитное.

На северной стороне Донецка в настоящее время также слышны звуки разрывов, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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