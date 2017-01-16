Патрушев: Более 900 террористов пытались проникнуть в 2016 г. в Россию

Более 900 террористов пытались проникнуть в Россию из зон боевых действий в 2016 году. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«В целом проводимые оперативные мероприятия позволяли эффективно и своевременно пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов из зон боевых действий. В минувшем году таким путем было выявлено свыше 900 лиц, причастных к террористической деятельности», — сказал Патрушев, пишет RT.

По его словам, наряду с этим по-прежнему существует проблема законспирированных ячеек международных террористических организаций, действующих в России под видом традиционных мусульманских общин.

Патрушев также заявил об усилении активности НАТО у границ России.