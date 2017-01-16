В Краснодарском крае ведётся поиск провалившихся под лёд подростков

В Краснодарском крае спасатели ведут поиск четырёх подростков, которые, предположительно, провалились под лёд на реке Кирпили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного регионального центра МЧС.

«На пульт дежурного поступило сообщение от жительницы посёлка Садовод Тимашевского района о том, что на реке Кирпили мальчик просит о помощи. Спасатели его вытащили на берег. Ребёнку на вид 12-13 лет, он рассказал, что с ним были ещё четыре подростка его же возраста. Сейчас ведутся их поиски», — заявил представитель МЧС.

В поисках подростков принимают участие 19 человек и семь единиц техники.

В настоящее время уточняется обстановка на месте происшествия.

14 января двое детей и один взрослый погибли в Саратове во время поездки на снегоходе по Волге, провалившись под лёд, пишет RT.