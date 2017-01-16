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Штаб Трампа опровергает сообщения о его планах встречи с Путиным

15.01.2017 - 16:13

Информацию о возможной встрече Трампа и Путина опроверг в "Твиттере" пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер
Представители штаба Дональда Трампа опровергли сообщения о том, что избранный президент США вскоре после своей инаугурации планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Информация о возможной встрече Трампа и Путина в Рейкьявике появилась на страницах британской газеты Sunday Times.

Как утверждало издание, Дональд Трамп и его приближенные якобы сами рассказали британским чиновникам о своих планах устроить встречу с Путиным.

"Неправда. Это сообщение - на 100% фальшивка", - написал на своей страничке в "Твиттере" пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

"Эта история - лишь фантазия", - цитирует на условиях анонимности агентство Рейтер еще одного представителя команды Трампа, пишет ВВС.

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