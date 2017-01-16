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Патрушев заявил о росте числа попыток взлома информсистем России

15.01.2017 - 15:51

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в последнее время фиксируется значительное увеличение числа попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил.

«Это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют», — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».

Также он отметил, что администрация Барака Обамы обвиняет Россию в хакерских атаках, игнорируя факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире.

Секретарь Совбеза добавил, что на международной арене стратегической целью России является формирование системы, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в информационном пространстве, передает RT.

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