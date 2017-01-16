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Украинские диверсанты предприняли попытку захвата в плен военнослужащих ДНР

15.01.2017 - 15:34

Украинские диверсанты предприняли попытку захвата в плен военнослужащих ДНР, в результате один военнослужащий Республики погиб. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Вчера в ходе провокации, организованной 92 бригадой ВСУ, и попытке захвата диверсионно-разведывательной группой противника пленных из числа военнослужащих ДНР погиб один боец. Несмотря на принятые меры, его тело было захвачено украинской ДРГ для подтверждения результатов провокационных действий и использования в информационных акциях украинских пропагандистов», — сказал Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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