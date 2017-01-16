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ВСУ за сутки 796 раз обстреляли территорию ДНР

15.01.2017 - 15:43

Напряженность на линии фронта в Донецкой Народной Республике сохраняется, ВСУ за сутки почти 800 раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 796 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 94 артиллерийских снаряда калибром 152 и 122 мм, 18 танковых снарядов, 204 мины калибром 120 и 82 мм, а также 460 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение», — сказал замкомандующего.

По его словам, обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись: поселки Зайцево, Озеряновка и Доломитное, расположенные на окраинах и в окрестностях Горловки; город Ясиноватая и близлежащие населенные пункты Васильевка, Верхнеторецкое и Спартак; села Коминтерново, Ленинское, Саханка и Дзержинское в Новоазовском районе на юге Республики; поселок Трудовские в Петровском районе Донецка и поселки Еленовка и Луганское к юго-западу от Донецка, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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