Туска обвинили в антипольской политике

Бывший премьер Польши, а ныне глава Евросовета Дональд Туск призывает мировое сообщество проводить политику против собственной страны. С таким заявлением выступил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

Ранее Туск, комментируя политический кризис в Польше, отметил, что в Европе "все наблюдают за тем, что происходит в польском парламенте, с беспокойством и непониманием". Он заявил, что разрешением кризиса должна заняться в первую очередь власть.

В ответ на это Ващиковский заявил, что это "небывалая в политике вещь", когда "представитель страны в международных институтах так нагло, публично негативно высказывался против своей страны, призывая к какой-то акции против своей страны". По его мнению, парламентский кризис в Польше не повлиял на позиции страны в мире, передают Вести.Ru.

16 декабря оппозиция, выступая против отстранения одного из депутатов, заблокировала пленарный зал сейма. Тогда спикер провел заседание в другом зале. Был принят ряд законов, в том числе бюджет на следующий год. Оппозиция считает данные документы незаконными.