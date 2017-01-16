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ВСУ выпустили более 200 мин и снарядов по прифронтовым зонам ДНР

15.01.2017 - 12:00

Украинские силовики с вечера выпустили 202 артиллерийских, танковых снаряда и мины по прифронтовым зонам Республики вдоль всей линии соприкосновения. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Вечером число населенных пунктов попавших под обстрел ВСУ увеличилось: поселки Трудовские, Александровка на западе Донецка, Еленовка, Сигнальное вблизи Докучаевска, Зайцево, Доломитное под Горловкой, села Спартак, Васильевка Ясиноватского района, Саханка Новоазовского района. По этим населенным пунктам было выпущено 202 мины, артиллерийских и танковых снарядов», — сказано в сообщении.

Наряду с тяжелым вооружением и минометами при обстреле Республики украинская армия использовала также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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