ВСУ обстреляли КПП "Майорск" под Горловкой

Украинские силовики минувшей ночью обстреляли из тяжелой артиллерии и танковых орудий контрольно-пропускной пункт «Майорск» под Горловкой. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Около полуночи украинская сторона открыла огонь по КПП «Майорск» из танков, чуть позднее добавилась и артиллерия калибра 122 мм», — сказано в сообщении.

Он добавил, что противник вел огонь с позиций в районе оккупированных ВСУ Майорска и Магдалиновки.

«Гражданского транспорта и пешеходов на момент обстрела на КПП не было, потому среди мирного населения пострадавших нет», — подчеркнул источник, сообщают «Новости Донецкой Республики».