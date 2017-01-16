Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 16 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области

15.01.2017 - 09:57

Россия разрешила украинской стороне провести военную инспекцию в воинских частях и формированиях на территории Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Минобороны России.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Указанный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. кв. км, добавил Рыжков, пишет Газета.Ru.

В ходе проверки, как сообщает Минобороны, командиры российских частей проведут брифинги для украинских инспекторов, в рамках которых передадут обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских формирований.

Отмечается, что подобные мероприятия проводятся, чтобы определить масштабы осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

Больше материалов по теме

14.01 - 12:54 Захарченко: Украина не следует договоренностям о прекращении огня в Донбассе
13.01 - 13:39 Порошенко обвинили в госизмене
13.01 - 10:57 Украина начала подачу воды в ЛНР
12.01 - 21:12 Порошенко попросил Раду пустить иностранные войска на Украину
12.01 - 14:37 На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь"
Паписты лезут на Русь
22.08 - 21:28 Политика
Экспансия католиков на Православие строится по всем правилам военной стратегии
Кризис урегулирования кризиса
04.08 - 17:54 Политика
Украинская проблема позволяет США давить на Россию
«Элита» мошенников и дураков
14.07 - 07:07 Политика
обрекает Украину на вымирание и самоизоляцию
ПолитикаБольше материалов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Год отказа от Сороса
Олег Горностаев
Танковая начинка
Алексей Сокольский
Бармалеи добрались до поляков
Вячеслав Тихвинцев
Колесо историиЕще
Кадыров проклял Сталина
"Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Андрей Бабицкий
Время русской сказки
Отдел информации
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
Иван Острогожцев
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Николай Севостьянов
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования