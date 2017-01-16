Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области

Россия разрешила украинской стороне провести военную инспекцию в воинских частях и формированиях на территории Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Минобороны России.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Указанный Украиной район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тыс. кв. км, добавил Рыжков, пишет Газета.Ru.

В ходе проверки, как сообщает Минобороны, командиры российских частей проведут брифинги для украинских инспекторов, в рамках которых передадут обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских формирований.

Отмечается, что подобные мероприятия проводятся, чтобы определить масштабы осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).