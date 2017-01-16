СМИ узнали о желании Трампа перенести пресс-центр из Белого дома

Администрация избранного президента США рассматривает вопрос переноса пресс-центра из Белого дома в одно из зданий по соседству, пишет Esquire, ссылаясь на три источника в переходной команде.

Отмечается, что если план будет одобрен, пресс-центр перенесут в конференц-центр у Белого дома рядом с Лафайет-сквер или в старое здание административной канцелярии, которое также находится рядом с резиденцией президента США.

Будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что решение ещё не принято, но подтвердил, что обсуждение переноса действительно велось, пишет RT.