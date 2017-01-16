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В ЯНАО совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8

15.01.2017 - 10:21

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за технических неполадок совершил вынужденную посадку вертолёт Ми-8. Об этом, как передает RT, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Вертолёт Ми-8, на борту которого находилось более 20 человек, совершил вынужденную посадку в Надымском районе ЯНАО, - говорится в сообщении. - Пострадавших нет. Пассажиры воздушного судна — сотрудники предприятия топливно-энергетического комплекса».

Также отмечается, что экипаж принял решение совершить посадку из-за сигнала об отказе одного из двигателей.

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