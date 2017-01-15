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Командир взвода 93-й бригады ВСУ: "Нужна диктатура на два-три года"

14.01.2017 - 21:22

Нынешний президент Украины Петр Порошенко гораздо опаснее для страны, чем его свергнутый предшественник Виктор Янукович. Об этом в интервью журналу «Країна» заявил командир взвода гранатометчиков 93-й бригады ВСУ, в прошлом активист-майданщик Валерий Матвейчук (на снимке).

«Нужна диктатура на два-три года. Запрет продажных партий и национализация основных сырьевых ресурсов и стратегических предприятий. Надо менять систему оплаты труда. Отменить мораторий на смертную казнь за кражи в особо крупных размерах и коррупцию. И за пять-семь лет экономика заработает», — говорит собеседник издания.

Когда журналист издания заметил, что Майдан все же стоял за демократию, а не диктатуру, командир взвода ответил: «А вы видите честную партию? У власти — олигархи».

Также украинский военнослужащий рассказал, чем, по его мнению, отличается Янукович от Порошенко.

«Первый с проблемами говорил на одном языке, а второй свободно — на нескольких. Больше разницы не вижу. Янукович брал нахрапом. Сейчас все делается тоньше. Есть три стадии в жизни: деньги, власть и слава. Первое у Порошенко есть. Сейчас застрял на второй стадии, и она его убивает. Януковича можно было просчитать. Порошенко умнее. И это опасней для страны», — приходит к выводу Матвейчук, пишет «ПолитНавигатор».

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