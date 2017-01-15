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В Нигерии боевики похитили из школы двоих граждан Турции

14.01.2017 - 20:00

Пятеро сотрудников и двое учеников международной школы, которая расположена в штате Огун на юго-западе Нигерии, были похищены боевиками. Двое сотрудников являются гражданами Турции. Об этом сообщает Channels TV.

По данным телеканала, информация о похищении была подтверждена полицией штата.

Согласно сведениям правоохранительных органов, боевики вторглись на территорию заведения, захватив учеников и преподавателей, после чего скрылись, убежав через болота.

В полиции заявили, что уже вышли на след похитителей, пишет RT.

Отмечается, что 14 января учебное заведение праздновало девятую годовщину со дня своего основания.

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