В Нигерии боевики похитили из школы двоих граждан Турции

Пятеро сотрудников и двое учеников международной школы, которая расположена в штате Огун на юго-западе Нигерии, были похищены боевиками. Двое сотрудников являются гражданами Турции. Об этом сообщает Channels TV.

По данным телеканала, информация о похищении была подтверждена полицией штата.

Согласно сведениям правоохранительных органов, боевики вторглись на территорию заведения, захватив учеников и преподавателей, после чего скрылись, убежав через болота.

В полиции заявили, что уже вышли на след похитителей, пишет RT.

Отмечается, что 14 января учебное заведение праздновало девятую годовщину со дня своего основания.