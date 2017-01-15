ЛНР: ВСУ должны покинуть "серую зону"

Украинские силовики должны покинуть нейтральную территорию ("серую зону") на линии соприкосновения в Донбассе, занятую ими ранее в районе Новолуганского, - об этом заявил начальник управления оборонного ведомства Луганской Народной Республики Олег Анащенко.

Нам непонятно бездействие международного сообщества в отношении преступного украинского правительства, которое игнорирует взятые на себя обязательства. Согласно пункту №8 рамочного решения трехсторонней контактной группы, в зонах разведения сил и средств ВС Украины, равно как и представители НМ ЛНР, ни при каких обстоятельствах не должны находиться на участках разведения", — заявил Анащенко.

Он подчеркнул, что со своей стороны Народная милиция ЛНР полностью соблюдает эти обязательства, чего требует и от украинской стороны.

"ВСУ должны покинуть преступно занятый 23 декабря 2016 года населенный пункт Новолуганское, который находится в демилитаризованной зоне и в районе которого сейчас активно осуществляется инженерное оборудование позиций для размещения тяжелого вооружения", — заявил представитель оборонного ведомства, сообщают «Новости Донецкой Республики».