Минфин РФ предложил установить новую минимальную цену на водку

Минимальная розничная цена на водку будет, предположительно, в диапазоне 205—210 рублей. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Она будет ниже 219 рублей. Думаю, она будет 205—210 рублей (за бутылку объёмом 0,5 литра). Сейчас проводятся расчёты, но определённо ниже», — сказал Сазанов, пишет RT.

По его словам, решение по данному вопросу будет принято в ближайшие неделю-две.

Сейчас минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил увеличить минимальную цену водки до 219 рублей.