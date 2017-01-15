Минобороны РФ: Международные организации не оказывают помощь мирному населению Алеппо

Со стороны международных гуманитарных организаций не оказывается реальной помощи населению Алеппо, несмотря на то, что прошёл месяц после освобождения города от боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Прошёл месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению», — отметили в оборонном ведомстве.

По словам Конашенкова, жители Алеппо, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств.

«Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города. Знают ли в службе ООН по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают», — заявил генерал.

Он отметил, что об этом знают и представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности.

Основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь, пишет RT.