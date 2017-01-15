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Минобороны РФ: Международные организации не оказывают помощь мирному населению Алеппо

14.01.2017 - 15:58

Со стороны международных гуманитарных организаций не оказывается реальной помощи населению Алеппо, несмотря на то, что прошёл месяц после освобождения города от боевиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Прошёл месяц после освобождения Алеппо. Однако со стороны международных гуманитарных организаций так и не оказывается реальная помощь мирному населению», — отметили в оборонном ведомстве.

По словам Конашенкова, жители Алеппо, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств.

«Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города. Знают ли в службе ООН по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают», — заявил генерал.

Он отметил, что об этом знают и представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности.

Основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного Комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь, пишет RT.

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