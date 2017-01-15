Басурин: ВСУ обстреляли пригород Ясиноватой

Военнослужащие ВСУ накануне открыли огонь из стрелкового оружия по пункту выдачи гуманитарной помощи жителям поселка Крутая Балка в пригороде Ясиноватой. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Украинское командование продолжает геноцид населения Донбасса. Так, вчера, 13 января, в ходе оказании помощи жителям Крутая Балка, с позиций ВСУ был обстрелян пункт выдачи гуманитарной помощи», — сказал замкомандующего.

По его словам, военнослужащие ВСУ открыли огонь в направлении скопления мирных жителей, сопровождавших и получавших гумпомощь, сообщают «Новости Донецкой Республики».