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Захарченко: "Шанс, предоставляемый минскими соглашениями, упускать нельзя"

14.01.2017 - 13:59

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко считает, что реализация минских договоренностей об урегулировании ситуации в Донбассе будет продлена на 2017 год.

"Уверен, что минские встречи продлятся на 2017 год, потому что по итогам 2016 года ни один пункт не был выполнен", - сказал он на пресс-конференции в субботу.
Захарченко считает, что "шанс, предоставляемый минскими соглашениями, упускать нельзя".

"Мы все понимаем, что единственный документ, позволяющий решить мирным путем, - минские соглашения и этот шанс нельзя упускать. Только крайний вариант - отказываться от них. Будем смотреть, как Украина поведет себя в 2017 году", - отметил он.

По словам главы ДНР, есть вероятность того, что в 2017 году страны-гаранты минских соглашений и США заставят Украину выполнять договоренности, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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