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ВСУ за сутки 964 раз обстреляли территорию ДНР

14.01.2017 - 14:10

Обстановка на линии фронта в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной, ВСУ за сутки 964 раза открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 964 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 16 артиллерийских, пять танковых снарядов, 148 мин калибром 120 и 82 мм, а также 766 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, противник применял БМП и стрелковое вооружение», — сказал он.

По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам подверглись Ясиноватая и ее окраины – поселки Железная Балка и Крутая Балка, село Спартак. Кроме того, ВСУ продолжили вести огонь по югу ДНР, а именно селам Саханка, Ленинское, Коминтерново и Петровское, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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