Захарченко прокомментировал публикацию Савченко списков пленных

Встреча Глав Донецкой и Луганской Народных Республик с украинским депутатом Надеждой Савченко в Киеве невозможна. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил Александр Захарченко.

"Мы со своей стороны можем гарантировано обеспечить безопасность любому человеку, приезжающему с Украины. Я не думаю, что Надежда Савченко сможет гарантировать нашу безопасность в Киеве. Нашу безопасность там смогут гарантировать только наши подразделения. Потому встреча с Савченко там пока невозможна", — сказал Глава ДНР, отвечая на вопрос журналистов.

Так же Александр Захарченко прокомментировал публикацию Надеждой Савченко списков пленных.

"Ситуация по спискам парадоксальна. Уверен, что у Надежды Савченко списки не полные. Обидно, что этими списками кидаются СМИ, что тормозит обмен. Это дает повод Украине тянуть этот процесс. Я бы лично дождался самого обмена, и только потом публиковал на их месте", — отметил Захарченко, сообщают «Новости Донецкой Республики».