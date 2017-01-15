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Захарченко прокомментировал публикацию Савченко списков пленных

14.01.2017 - 13:24

Встреча Глав Донецкой и Луганской Народных Республик с украинским депутатом Надеждой Савченко в Киеве невозможна. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил Александр Захарченко.

"Мы со своей стороны можем гарантировано обеспечить безопасность любому человеку, приезжающему с Украины. Я не думаю, что Надежда Савченко сможет гарантировать нашу безопасность в Киеве. Нашу безопасность там смогут гарантировать только наши подразделения. Потому встреча с Савченко там пока невозможна", — сказал Глава ДНР, отвечая на вопрос журналистов.

Так же Александр Захарченко прокомментировал публикацию Надеждой Савченко списков пленных.

"Ситуация по спискам парадоксальна. Уверен, что у Надежды Савченко списки не полные. Обидно, что этими списками кидаются СМИ, что тормозит обмен. Это дает повод Украине тянуть этот процесс. Я бы лично дождался самого обмена, и только потом публиковал на их месте", — отметил Захарченко, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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