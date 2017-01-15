Опрос: Большинство американцев видят в России угрозу для США

Большинство американцев видят в России угрозу для США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Reuters совместно с международным институтом исследования общественного мнения Ipsos.

Отмечается, что опрос проводился в период с 9 по 12 января. В нём приняли участие 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет, в том числе 490 демократов и 475 республиканцев.

Согласно данным исследования, 82% взрослого населения США, в том числе 84% демократов и 82% республиканцев, описали Россию как «основную угрозу» для Соединённых Штатов. В марте 2015 года такого мнения придерживались меньше американцев — 76%.

При этом 25% жителей Америки считают Россию «неминуемой угрозой», пишет RT.

Ранее спикер конгресса США Пол Райан назвал Россию глобальной угрозой.