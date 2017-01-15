ВСУ обстреляли 7 населенных пунктов ДНР

Украинские силовики с вечера обстреляла семь населенных пунктов на окраинах Донецка, Ясиноватой, Горловки и на юге ДНР. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.

"С 18:00 до полуночи украинской стороной было выпущено 90 танковых снарядов и мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западе Донецка, Широкая Балка под Горловкой, селу Спартак Ясиноватского района. Под огнем также оказались села Ленинское, Коминтерново Новоазовского района и Петровское Старобешевского района на юге Республики", — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным источника, с позиций украинских подразделений были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов. Также противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».