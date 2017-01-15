Захарченко: Украина не следует договоренностям о прекращении огня в Донбассе

Украинская сторона в очередной раз доказала, что не намерена следовать договоренностям о прекращении огня в Донбассе. Об этом сегодня заявил журналистам Глава ДНР Александр Захарченко, подводя итоги введения очередного "режима тишины" в конце 2016 года.

"Украина всегда доказывала, что не станет выполнять решений, достигнутых в Минске.

"Режим тишины" изначально не было смысла принимать, он не соблюдался. Можно было договориться о тишине только на Новогоднюю и Рождественскую ночь", — отметил Глава Республики, отвечая на вопрос о фактическом срыве мирных договоренностей Киевом, сообщают «Новости Донецкой Республики».