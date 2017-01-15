Военные ДНР развернули полевые кухни для жителей обстреливаемых пригородов Донецка и Горловки

Военнослужащие ДНР для обеспечения нуждающихся жителей горячим питанием развернули полевые кухни в поселке Зайцево в пригороде Горловки, Старомихайловке на западе Донецка и селе Спартак. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании Республики.

"Сегодня, 14 января, в Старомихайловке (район автостанции), Спартаке (пересечение улиц 50 лет октября и Чапаева) и Зайцево (поселковый совет) будут работать полевые кухни для обеспечения горячим питанием местных жителей, проживающих у линии боевого соприкосновения", — отметили в командовании.

Там уточнили, что полевые кухни будут работать с 11 до 13 часов по местному времени, сообщают «Новости Донецкой Республики».