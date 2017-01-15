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Трамп сообщил о планах в отношении санкций против РФ

14.01.2017 - 11:55

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введённые администрацией действующего американского лидера Барака Обамы санкции в отношении России будут сохраняться «по крайней мере на протяжении некоторого времени». Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

«Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, для чего санкции, если кто-то делает по-настоящему великие вещи?» — отметил Трамп, пишет RT.

Ранее Обама заявил о продлении на год антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Украины.

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