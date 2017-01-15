Силуанов: Налоговая нагрузка не должна увеличиваться

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не должна увеличиваться. Об этом сообщает RT.

«Когда мы говорим о налоговой нагрузке, тезис такой, что в ближайшее время мы её не должны увеличивать. Налоги — это элемент экономической, финансовой, бюджетной политики, в конце концов, увеличение налогов отражается и на экономическом росте», — сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

По его мнению, российскую налоговую систему необходимо сделать конкурентоспособной, а значит, повысить её эффективность без увеличения нагрузки.

При этом министр призвал не забывать о бюджете.

«Налоги — это те деньги, которыми мы финансируем наши обязательства, и сегодня у нас сложился дисбаланс между доходами и обязательствами в размере 3,56% ВВП», — продолжил глава Минфина.

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка повышаться не должна, но снизить её можно, сократив расходные обязательства.

Глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин заявил, что налоговая нагрузка в России может быть снижена в случае сокращения доли теневой экономики.