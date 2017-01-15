Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 15 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Силуанов: Налоговая нагрузка не должна увеличиваться

14.01.2017 - 11:21

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что налоговая нагрузка не должна увеличиваться. Об этом сообщает RT.

«Когда мы говорим о налоговой нагрузке, тезис такой, что в ближайшее время мы её не должны увеличивать. Налоги — это элемент экономической, финансовой, бюджетной политики, в конце концов, увеличение налогов отражается и на экономическом росте», — сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

По его мнению, российскую налоговую систему необходимо сделать конкурентоспособной, а значит, повысить её эффективность без увеличения нагрузки.

При этом министр призвал не забывать о бюджете.

«Налоги — это те деньги, которыми мы финансируем наши обязательства, и сегодня у нас сложился дисбаланс между доходами и обязательствами в размере 3,56% ВВП», — продолжил глава Минфина.

Силуанов заявил, что налоговая нагрузка повышаться не должна, но снизить её можно, сократив расходные обязательства.

Глава Минэкономразвития страны Максим Орешкин заявил, что налоговая нагрузка в России может быть снижена в случае сокращения доли теневой экономики.

ПолитикаБольше материалов
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Год отказа от Сороса
Олег Горностаев
Танковая начинка
Алексей Сокольский
Бармалеи добрались до поляков
Вячеслав Тихвинцев
Януковичу не отмыться
Борис Джерелиевский
Шаг к русскости
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Две стороны одной монеты
Современная Украина — это порождение как Запада, так и СССР
Иван Касилов
Кадыров проклял Сталина
"Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Турецкие реалии могут больно ударить по индустрии туризма
Николай Севостьянов
Возмездие за госпиталь в Алеппо
Закрытым указом награждена группа военных РФ
Отдел информации
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Андрей Бабицкий
Время русской сказки
Отдел информации
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
Иван Острогожцев
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования