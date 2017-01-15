Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 15 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Косачев: Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности

14.01.2017 - 10:14

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что президент США Барак Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности, уходящей в прошлое, передаёт RT.

«Было бы странно, если бы Обама этого не сделал — не потому, что этого требует ситуация по существу, но потому, что санкционная политика стала единственным и весьма беспомощным ответом уходящей администрации на собственные роковые ошибки, совершенные во внешней политике в целом и на российско-украинском направлении в частности», — заявил Косачёв, комментируя продление главой США санкций против РФ.

По его словам, Обама спасает честь мундира, не сообразуясь ни с реальной ситуацией в зоне конфликт в Донбассе, ни с интересами его урегулирования.

«Политика самоуверенной некомпетентности, уходящая в прошлое», — заключил сенатор.

ПолитикаБольше материалов
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Война еще не началась
Константин Щемелинин
Год отказа от Сороса
Олег Горностаев
Танковая начинка
Алексей Сокольский
Бармалеи добрались до поляков
Вячеслав Тихвинцев
Януковичу не отмыться
Борис Джерелиевский
Шаг к русскости
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Две стороны одной монеты
Современная Украина — это порождение как Запада, так и СССР
Иван Касилов
Кадыров проклял Сталина
"Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
Бог пришел на землю
Поздравление с Рождеством Христовым
Иоанн Златоуст
Накануне Рождества Спасителя
Неизбежно посрамление конкурентов Христа
Егор Минаков
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
о. Феофан (Кратиров)
Взрывы, база НАТО и раскол
Турецкие реалии могут больно ударить по индустрии туризма
Николай Севостьянов
Возмездие за госпиталь в Алеппо
Закрытым указом награждена группа военных РФ
Отдел информации
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Андрей Бабицкий
Время русской сказки
Отдел информации
ОбществоЕще
Рыцари Новороссии
Юрий Котенок
Кремль атакует…
Иван Острогожцев
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования