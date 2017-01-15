Косачев: Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что президент США Барак Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности, уходящей в прошлое, передаёт RT.

«Было бы странно, если бы Обама этого не сделал — не потому, что этого требует ситуация по существу, но потому, что санкционная политика стала единственным и весьма беспомощным ответом уходящей администрации на собственные роковые ошибки, совершенные во внешней политике в целом и на российско-украинском направлении в частности», — заявил Косачёв, комментируя продление главой США санкций против РФ.

По его словам, Обама спасает честь мундира, не сообразуясь ни с реальной ситуацией в зоне конфликт в Донбассе, ни с интересами его урегулирования.

«Политика самоуверенной некомпетентности, уходящая в прошлое», — заключил сенатор.