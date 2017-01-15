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ВСУ обстреляли Коминтерново

14.01.2017 - 09:59

Жилой частный дом в селе Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР сгорел сегодня утром в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщил глава райадминистрации Анатолий Яновский.

"Утром был обстрел, примерно в начале седьмого. В селе Коминтерново пострадал один дом по адресу Ахматовой, 12. В результате прямого попадания он сгорел, остались только стены", — сказал он.

По данным райадминистрации, пожар ликвидирован. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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