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Госдеп не видит проблемы в контактах администрации Трампа с послом России

13.01.2017 - 22:34

Официальный представитель Госдепа Марк Тонер в ходе брифинга заявил, что не видит проблемы в контактах переходной команды избранного президента США Дональда Трампа с послом России.

По его словам, такие контакты являются частью работы при передаче власти.

Представитель Белого дома Джош Эрнест в ходе брифинга не стал комментировать эту информацию, пишет RT.

Ранее в штабе избранного президента США Дональда Трампа заявили, что его советник Майкл Флинн общался с послом России в США и обсуждал детали телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина после инаугурации

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