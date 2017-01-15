ВСУ провели учения вблизи Крыма

Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения в Херсонской области, которая граничит с Крымом.

«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки «Юг» совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что в ходе занятий украинские военные отработали аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развёртывания подразделений ПВО. Кроме того, было отработано совместное движение колонны на большое расстояние.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что учебные воздушные ракетные стрельбы на юге Украины и над Чёрным морем будут проводиться регулярно, пишет RT.