Путин провел встречу с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе заседания обсуждалась подготовка к предстоящей встрече в Астане по урегулированию в Сирии.

«Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учётом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал Песков.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили текущие социально-экономические внутрироссийские вопросы, пишет RT.

Встреча по Сирии в Астане запланирована на 23 января.